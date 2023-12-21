Захід починає сумніватися — Макрон про підтримку України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: flickr

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що треба продовжувати підтримувати Україну. Водночас він підтвердив, що в Європі та США стають сильнішими сумніви щодо цього питання.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю каналу France 5.

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"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", — сказав він.

Водночас він зазначив, що найближчими місяцями Франції доведеться ухвалювати "важливі рішення".

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", — наголосив Макрон.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський обговорив з Макроном наступний оборонний пакет для України та розвиток подій на фронті.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.

Також ми писали, що Україна зменшила свої потреби в міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Відтак, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.