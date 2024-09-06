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Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

6 сентября 2024 06:38
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Почему партнеры не позволяют бить своим оружием по территории России
Генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: X/@US Mission to NATO
Мария Кагал - Редактор международного отдела
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Западные союзники ограничивают использование Украиной их оружия на территории России, потому что до сих пор боятся эскалации и считают, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. Однако шансы применения ядерного оружия сейчас близки к нулю.

Об этом в интервью Новини.LIVE заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

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Некоторые правительства западных стран достаточно решительно настроены не давать согласия на применение их дальнобойного оружия по территории России. Все потому, что они опасаются эскалации, считает Бен Ходжес.

"Я думаю, что американское правительство, несмотря на все то хорошее, что оно сделало, к сожалению, кажется более сосредоточенным на предотвращении краха путинского режима и более сосредоточенным на предотвращении эскалации, чем на том, чтобы помочь Украине фактически выиграть этот конфликт, хотя это в интересах Соединенных Штатов, чтобы Украина выиграла эту войну", — заявил генерал.

Больше всего в Соединенных Штатах боятся, что Путин выполнит свои угрозы и применит ядерное оружие. Однако, по большому убеждению г-на Годжеса, пока такой сценарий невозможен.

"К сожалению, мое правительство больше беспокоится об этом (вероятность ядерного удара, — ред.), чем о том, чтобы помочь Украине победить. Поэтому они этого не делают. Вот почему они все еще имеют ограничения на то, что предоставляется. Поэтому я думаю, что подход Украины и сторонников Украины должен заключаться в том, чтобы убедить администрацию в том, что Россия не собирается использовать ядерное оружие, а также в том, что нам не стоит бояться краха путинского режима", — добавил бывший командующий армией США в Европе. 

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