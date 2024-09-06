Чому партнери не дозволяють бити своєю зброєю по території Росії

Генерал США у відставці Бен Годжес. Фото: X/@US Mission to NATO

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Західні союзники обмежують використання Україною їхньої зброї на території Росії, бо досі бояться ескалації та вважають, що Володимир Путін може застосувати ядерну зброю. Однак шанси застосування ядерної зброї наразі близькі до нуля.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив колишній командувач армії США у Європі Бен Годжес.

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Деякі уряди західних країн доволі рішуче налаштовані не давати згоду на застосування їхньої далекобійної зброї по території Росії. Усе тому, що вони бояться ескалації, вважає Бен Годжес.

"Я думаю, що американський уряд, незважаючи на все те хороше, що він зробив, на жаль, здається більш зосередженим на запобіганні краху путінського режиму і більш зосередженим на запобіганні ескалації, ніж на тому, щоб допомогти Україні фактично виграти цей конфлікт, хоча це в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна виграла цю війну", — заявив генерал.

Найбільше у Сполучених Штатах бояться, що Путін таки виконає свої погрози та застосує ядерну зброю. Однак, на велике переконання пана Годжеса, наразі такий сценарій є неможливим.

"На жаль, мій уряд більше турбується про це (ймовірність ядерного удару, — ред.), ніж про те, щоб допомогти Україні перемогти. Тому вони цього не роблять. Ось чому вони все ще мають обмеження на те, що надається. Тому я думаю, що підхід України і прихильників України має полягати в тому, щоб переконати адміністрацію в тому, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю, а також у тому, що нам не варто боятися краху путінського режиму", — додав колишній командувач армії США у Європі.