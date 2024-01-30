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Западные СМИ выяснили, кто может заменить Залужного на должности

30 января 2024 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Западные СМИ выяснили, кто может заменить Залужного на должности
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Офисе Президента уже решили вопрос об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его может заменить глава ГУР Кирилл Буданов или командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на четыре источника.

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По информации источников, команда Президента Украины Владимира Зеленского должна только выяснить сроки ухода Залужного, возьмет ли он на себя новую должность и кто заменит его, как главнокомандующего ВСУ.

В издании утверждают, что вероятными кандидатами на этот пост являются Александр Сырский и Кирилл Буданов, близкие к Зеленскому.

Последствия возможного увольнения Залужного

Также The Financial Times пишет, что такой шаг возмутит военных и общественность, потому что они его сильно поддерживают.

Кроме того, если это произойдет, то могут нервничать западные партнеры вместе с военными чиновниками, которые тесно сотрудничали с Залужным в течение последних двух лет, разрабатывая стратегии на фронте.

В свою очередь в издании добавляют, что это может произойти во время того, когда Киев будет ждать важной военной помощи от США и ЕС.

Что об этом известно

Напомним, СМИ сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Главнокомандующему ВСУ уйти с должности. Однако Валерий Залужный не собирается писать рапорт об отставке.

В то же время украинцы в шутливом стиле отреагировали на слухи об освобождении от должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, возникших 29 января. Несмотря на то, что нет официального подтверждения этим слухам, пользователи соцсетей по-своему выразили позицию относительно "отставки" генерала.

В свою очередь Валерий Залужный показал совместное фото с главой Генерального штаба Сергеем Шапталой. Украинцы в комментариях выражают признательность и поддержку генералу.

Владимир Зеленский
Офис президента
Валерий Залужный
Кирилл Буданов
отставка
война в Украине
Александр Сырский

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