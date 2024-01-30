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Західні ЗМІ з'ясували, хто може замінити Залужного на посаді

30 січня 2024 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Західні ЗМІ з'ясували, хто може замінити Залужного на посаді
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Офісі Президента вже вирішили питання щодо звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його може замінити очільник ГУР Кирило Буданов або командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Про це пише видання The Financial Times, посилаючись на чотири джерела.

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За інформацією джерел, команда Президента України Володимира Зеленського має лише з'ясувати терміни відходу Залужного, чи візьме він на себе нову посаду та хто його замінить, як Головнокомандувача ЗСУ.

У виданні стверджують, що ймовірними кандидатами на цю посаду є Олександр Сирський та Кирило Буданов, які близькі до Зеленського.

Наслідки можливого звільнення Залужного

Також The Financial Times пише, що такий крок обурить військових та громадскість, адже вони його сильно підтримують.

Крім того, якщо це відбудеться, то можуть нервувати західні партнери разом з військовими посадовцями, які тісно співпрацювали із Залужним впродовж останніх двох років, розробляючи стратегії на фронті. 

Своєю чергою у виданні додають, що це може статися під час того, коли Київ чекатиме на важливу військову допомогу від США та ЄС. 

Що про це відомо

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський вже пропонував Головнокомандувачу ЗСУ піти з посади. Однак Валерій Залужний не збирається писати рапорт про відставку.

Водночас українці в жартівливому стилі відреагували на чутки про звільнення з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що виникли 29 січня. Попри те, що наразі немає офіційного підтвердження цим чуткам, користувачі соцмереж по-своєму виразили позицію стосовно "відставки" генерала.

Своєю чергою Валерій Залужний показав спільне фото з очільником Генерального штабу Сергієм Шапталою. Українці в коментарях висловлюють вдячність та підтримку генералу.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Валерій Залужний
Кирило Буданов
відставка
війна в Україні
Олександр Сирський

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