Украинские защитники ответили маленькой девочке на ее вопрос о войне

Девочка, которая боялась воздушной тревоги. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники трогательно поддержали маленькую украинку, которая боялась воздушной тревоги. Они ответили на вопрос ребенка, когда закончится война.

Видео распространилось в соцсетях в пятницу, 5 июля.

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Поддержка от военных

На видео можно увидеть, как девочка начала беспокоиться во время сигнала воздушной тревоги.

"От тревоги люди умирают и надо в укрытие, надо в коридор", — сказал ребенок.

После этого она спросила свою маму, когда закончится война. В комментариях к видео ей ответили военные:

Зайчонок, мы будем стараться, чтобы вас защитить;

простите нас родненькие, делаем все, что в наших силах.

Комментарии военных. Фото: "24 канал"

Напомним, исследователи подсчитали, что около 74% украинцев разлучены со своими родными в связи с полномасштабной российской агрессией. Более того, второй причиной стресса у военных после страха погибнуть является именно разлука с семьей.

Также во Львове воспитанники детских садов вместе с родителями и воспитателями собрали более одного миллиона гривен на дроны для военных. Денежные средства собрали во время детского фестиваля Kinder FEST, который проводился на 11 локациях города.