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Защитники трогательно поддержали маленькую украинку, которая боялась воздушной тревоги

5 июля 2024 14:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские защитники ответили маленькой девочке на ее вопрос о войне
Девочка, которая боялась воздушной тревоги. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские защитники трогательно поддержали маленькую украинку, которая боялась воздушной тревоги. Они ответили на вопрос ребенка, когда закончится война.

Видео распространилось в соцсетях в пятницу, 5 июля.

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Поддержка от военных

На видео можно увидеть, как девочка начала беспокоиться во время сигнала воздушной тревоги.

"От тревоги люди умирают и надо в укрытие, надо в коридор", — сказал ребенок.

После этого она спросила свою маму, когда закончится война. В комментариях к видео ей ответили военные:

  • Зайчонок, мы будем стараться, чтобы вас защитить;
  • простите нас родненькие, делаем все, что в наших силах. 
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Комментарии военных. Фото: "24 канал"

Напомним, исследователи подсчитали, что около 74% украинцев разлучены со своими родными в связи с полномасштабной российской агрессией. Более того, второй причиной стресса у военных после страха погибнуть является именно разлука с семьей. 

Также во Львове воспитанники детских садов вместе с родителями и воспитателями собрали более одного миллиона гривен на дроны для военных. Денежные средства собрали во время детского фестиваля Kinder FEST, который проводился на 11 локациях города.

война ВСУ дети украинцы Украина военные воздушная тревога

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