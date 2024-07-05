Українські захисники відповіли маленькій дівчинці на її запитання про війну

Дівчинка, яка боялася повітряної тривоги. Фото: скриншот з відео

Українські захисники щемливо підтримали маленьку українку, яка боялася повітряної тривоги. Вони відповіли на запитання дитини, коли закінчиться війна.

Відео поширилось у соцмережах у п'ятницю, 5 липня.

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Підтримка від військових

На відео можна побачити, як дівчинка почала хвилюватися під час сигналу повітряної тривоги.

"Від тривоги люди помирають і треба в укриття, треба в коридор", — сказала дитина.

Після цього вона запитала у своєї мами, коли закінчиться війна. У коментарях до відео їй відповіли військові:

Зайченя, ми будемо старатися, щоб вас захистити;

пробачте нас рідненькі, робимо все, що в наших силах.

Коментарі військових. Фото: "24 канал"

Нагадаємо, дослідники підрахували, що близько 74% українців розлучені зі своїми рідними у зв'язку з повномасштабною російською агресією. Щобільше другою причиною стресу у військових після страху загинути є саме розлука з родиною.

Також у Львові вихованці дитячих садків разом із батьками та вихователями зібрали понад один мільйон гривень на дрони для військових. Кошти зібрали під час дитячого фестивалю Kinder FEST, який проводився на 11 локаціях міста.