Украинские дроны поразили самую необычную цель России за все время войны

Попадание украинского дрона в цель. Фото: Defense Express

Подразделение беспилотников "Ронины" из состава 56-й отдельной механизированной бригады поразило российский тепловоз с эшелоном топлива возле Токмака. Удар свидетельствует не только о возможностях украинских дронов, но и проблемах в логистике врага.

Об этом сообщает Defense Express в понедельник, 1 июля.

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Наиболее необычной целью украинских БПЛА стал тепловоз на 276 тонн с эшелоном топлива

Как отмечается, сообщество "Око Гора" проанализировало геолокацию, где был поражен эшелон и выяснило, что удар произошел в глубину почти 30 километров от линии боестолкновения.

Однако аналитики утверждают, что в этой ситуации необычность заключается не в рекордных показателях дальности полета дрона, а в том, что россияне используют железнодорожную линию в 25 км от боевых действий.

"На этом месте стоит проанализировать сам характер цели, по которой было попадание, и здесь мы вот что увидим. На кадрах фигурировал двухсекционный тепловоз типа 2ТЕ116, имеющий длину корпуса в 36 метров и полную массу аж в 276 тонн. тепловоз не только самой необычной, но и самой большой целью рашистов, по которой попал наш FPV-дрон", — говорится в материале.

По данным издания, неизвестно, к каким последствиям привело попадание украинских дронов по российскому тепловозу. Эксперты предположили, что с одинаковой вероятностью поражение могло не дать каких-либо последствий, так и привести к неисправности локомотива, что усложнит дальнейшее движение эшелона с топливом.

Напомним, Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

Добавим, что глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко заявил, что ВСУ преуспевают не благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллерии, и не благодаря увеличению количества боеприпасов — особую роль играют дроны.

В свою очередь командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана И. Мазепы Кирилл Верес подчеркнул, что все новое, что появляется на фронте, в частности, дроны позволяют упростить и улучшить работу украинских воинов.