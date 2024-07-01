Українські дрони вразили найбільш незвичайну ціль Росії за весь час війни

Влучання українського дрона в ціль. Фото: Defense Express

Підрозділ безпілотників "Роніни" зі складу 56-ї окремої механізованої бригади уразив російський тепловоз з ешелоном палива біля Токмака. Удар свідчить не лише про можливості українських дронів, а й про проблеми у логістиці ворога.

Про це повідомляє Defense Express у понеділок, 1 липня.

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Як зазначається, спільнота "Око Гора" проаналізувала геолокацію, де був уражений ешелон і з'ясувала, що удар відбувся вглибину майже 30 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Однак аналітики стверджують, що в цій ситуації незвичайність полягає не в рекордних показниках дальності польоту дрона, а в тому, що росіяни використовують залізничну лінію за 25 км від бойових дій.

"На цьому місці варто проаналізувати сам характер цілі, по якій було влучання, і тут ми ось що побачимо. На кадрах фігурував двосекційний тепловоз типу 2ТЕ116, котрий має довжину корпусу в 36 метрів та повну масу аж в 276 тонн. Ці габаритні характеристики роблять уражений тепловоз не тільки найбільш незвичайною, але й найбільшою ціллю рашистів, по який поцілив наш FPV-дрон", — йдеться у матеріалі.

За даними видання, наразі невідомо, до яких наслідків призвело влучання українських дронів по російському тепловозу. Експерти припустили, що з однаковою ймовірністю ураження могло як не дати жодних наслідків, так і привести до несправності локомотива, що ускладнить подальший рух ешелону з паливом.

Нагадаємо, Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

Додамо, що глава штабного благодійного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко заявив, що ЗСУ досягають успіхів не завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі артилерії, і не завдяки збільшенню кількості боєприпасів — особливу роль відіграють дрони.

Своєю чергою командир батальйону К-2 54-ї ОМБр ім. гетьмана І. Мазепи Кирило Верес наголосив, що все нове, що з'являється на фронті, зокрема, дрони дозволяють спростити та покращити роботу українських воїнів.