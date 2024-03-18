Защитники уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс врага С-60 — кадры ликвидации

Уничтоженный комплекс С-60. Фото: скриншот с видео

Украинские воины продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. В частности, воины 128-й бригады уничтожили замаскированную российскую С-60.

Соответствующие кадры публикует Стратком ВСУ в Telegram в понедельник, 18 марта.

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ВСУ уничтожили С-60

Так, бойцы аэроразведки 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады обнаружили тщательно замаскированный в посадке российский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с 57-миллиметровой пушкой.

"Этим оружием, разработанным еще в 40-х годах прошлого века, россияне пытались противостоять нашим дронам", — рассказали представители бригады.

Однако благодаря нескольким точным выстрелам ночью и к утру от "грозного" оружия осталась лишь куча обожженного металла.

Скриншот поста Страткома

Напомним, защитники 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили два российских танка и три БМП в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Также мы писали, что на Кременском направлении операторы БПЛА полка "Азов" ликвидировали российскую пехоту. Нацгвардейцы показали взрывное видео уничтожения противника.

Кроме того, пограничники показали уничтожение российского комплекса Муром-М на Харьковщине.