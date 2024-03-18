Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації arrow

Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації

18 березня 2024 17:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації
Знищений комплекс С-60. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські воїни продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60.

Відповідні кадри публікує Стратком ЗСУ у Telegram в понеділок, 18 березня.

Читайте також:

ЗСУ знищили С-60

Так, бійці аеророзвідки 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади виявили ретельно замаскований у посадці російський зенітно-артилерійський комплекс С-60 із 57-міліметровою гарматою.

"Цією зброєю, розробленою ще в 40-х роках минулого століття, росіяни намагалися протистояти нашим дронам", — розповіли представники бригади.

Однак завдяки кільком влучним пострілам вночі і на ранок від "грізної" зброї залишилася лише купа обпаленого металу.

null
Скриншот допису Страткому

Нагадаємо, захисники 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили два російські танки та три БМП на околицях Мар'їнки Донецької області.

Також ми писали, що на Кремінському напрямку оператори БпЛА полку "Азов" ліквідували російську піхоту. Нацгвардійці показали вибухове відео знищення ворога.

Крім того, прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.

ЗСУ
військова техніка
окупанти
війна в Україні
захисники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися