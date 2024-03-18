Захисники знищили зенітно-артилерійський комплекс ворога С-60 — кадри ліквідації

Знищений комплекс С-60. Фото: скриншот з відео

Українські воїни продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Зокрема, воїни 128-ї бригади знищили замасковану російську С-60.

Відповідні кадри публікує Стратком ЗСУ у Telegram в понеділок, 18 березня.

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Так, бійці аеророзвідки 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади виявили ретельно замаскований у посадці російський зенітно-артилерійський комплекс С-60 із 57-міліметровою гарматою.

"Цією зброєю, розробленою ще в 40-х роках минулого століття, росіяни намагалися протистояти нашим дронам", — розповіли представники бригади.

Однак завдяки кільком влучним пострілам вночі і на ранок від "грізної" зброї залишилася лише купа обпаленого металу.

Скриншот допису Страткому

Нагадаємо, захисники 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили два російські танки та три БМП на околицях Мар'їнки Донецької області.

Також ми писали, що на Кремінському напрямку оператори БпЛА полку "Азов" ліквідували російську піхоту. Нацгвардійці показали вибухове відео знищення ворога.

Крім того, прикордонники показали знищення російського комплексу "Муром-М" на Харківщині.