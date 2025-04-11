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Окончания войны на Пасху не будет, заявила нардеп

11 апреля 2025 00:01
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Народный депутат заявила, что война в Украине не закончится на Пасху, 20 апреля
Боевые действия. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Война в Украине не закончится на Пасху 20 апреля, на что надеялись многие люди. В то же время говорить о выборах тоже рано, пока продолжаются активные боевые действия и нет мирного соглашения.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат Виктория Гриб.

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По словам нардепа, в первую очередь необходимо закончить войну. В случае, если это будет сделано и будет подписано мирное соглашение, тогда уже можно говорить о выборах.

"Как сегодня можно говорить о выборах, если у нас война продолжается и ничего не стихает, даже о прекращении огня на фронте сейчас речь не идет", — сказала Гриб.

Она отметила, что мы слышали о перемирии на 30 дней, однако сегодня его нет. Народный депутат добавила, что все ждали прекращения войны 20 апреля, но осталось мало времени, и даже за месяц вряд ли что-то можно достичь.

"Поэтому все очень ждали, что 20 апреля, потому что это будет Пасха, как раз и будет такое прекращение. Я бы очень этого хотела, очень, но, к большому сожалению, осталось уже очень мало времени. И сегодня та ситуация, которую мы видим, не говорит нам о том, что 20 апреля будет закончена война. Я, может, очень разочарую очень много людей, потому что, знаете, люди очень надеялись на это. Они верили", — пояснила представительница власти.

Виктория Гриб добавила, что "мы надеялись, и еще мы, возможно, надеемся", чтобы война закончилась именно 20 апреля. Она подчеркнула, что это будет Пасха не только в Украине и России, но и по всему миру.

"Если бы люди решили, что да, нам необходимо спасти мир и прекратить войну, это было бы просто вау. К большому сожалению, пока выглядит так, что человечество к тому не готово", — резюмировала народный депутат.

Напомним, в начале апреля NBC News сообщило, что близкие советники президента США Дональда Трампа посоветовали не звонить российскому диктатору Владимиру Путину, пока тот не согласится прекратить огонь в Украине.

Также мы писали, что глава ОП Андрей Ермак отверг разговоры о подготовке к выборам, поскольку пока нет четкой информации о переговорах между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что выборы возможны только после окончания войны.

перемирие война в Украине Россия мирный план боевые действия прекращение огня
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