Народний депутат заявила, що війна в Україні не закінчиться на Великдень, 20 квітня

Бойові дії. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Війна в Україні не закінчиться на Великдень, 20 квітня, на що сподівалися багато людей. Водночас говорити про вибори теж зарано, поки тривають активні бойові дії і немає мирної угоди.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народна депутатка Вікторія Гриб.

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За словами нардепки, в першу чергу необхідно закінчити війну. У разі, якщо це буде зроблено та буде підписана мирна угода, тоді вже можна говорити про вибори.

"Як сьогодні можна говорити про вибори, якщо в нас війна продовжується і нічого не стихає, навіть про припинення вогню на фронті зараз не йдеться", — сказала Гриб.

Вона зазначила, що ми чули про перемир'я на 30 днів, однак сьогодні його немає. Народна депутатка додала, що всі чекали на припинення війни 20 квітня, але залишилося мало часу, і навіть за місяць навряд чи щось можна досягнути.

"Тому всі дуже чекали, що 20 квітня, тому що це буде Великдень, якраз і буде таке припинення. Я б дуже цього хотіла, дуже, але, на превеликий жаль, залишилось вже дуже мало часу. І сьогодні та ситуація, яку ми бачимо, не говорить нам про те, що 20 квітня буде закінчена війна. Я, може, дуже розчарую дуже багато людей, тому що, знаєте, люди дуже сподівалися на це. Вони вірили", — пояснила представниця влади.

Вікторія Гриб додала, що "ми сподівалися, і ще ми можливо сподіваємося", щоб війна закінчилася саме 20 квітня. Вона наголосила, що це буде Великдень не тільки в Україні та Росії, але й по всьому світу.

"Якби люди вирішили, що так, нам необхідно врятувати світ і припинити війну, це було б просто вау. На превеликий жаль, поки що виглядає так, що людство до того не готово", — резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо, на початку квітня NBC News повідомило, що близькі радники президента США Дональда Трампа порадили не дзвонити російському диктатору Володимиру Путіну, поки той не погодиться припинити вогонь в Україні.

Також ми писали, що голова ОП Андрій Єрмак відкинув розмови про підготовку до виборів, оскільки наразі немає чіткої інформації щодо переговорів між Україною та Росією. Він підкреслив, що вибори можливі тільки після закінчення війни.