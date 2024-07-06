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Привлечение других стран для переговоров с Россией — в Офисе Президента ответили

6 июля 2024 22:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Офисе Президента ответили по поводу планов привлечь другие страны к переговорам с Россией
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: LB
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Недавно появилась информация о том, что рассматриваются варианты переговоров Украины с Россией по аналогии с "зерновым соглашением". В то же время в Офисе Президента заявили, что Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран.

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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Подоляк подчеркнул, что чтобы страны могли действительно стать посредником в этой войне, им следует серьезно настроиться на эту работу, а именно — "вести себя несколько иначе".

"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в "больших" войнах это совсем иного рода работа", — уточнил советник ОП.

Он отметил, что Украина готова передавать свои предложения России через третьи страны, как это раньше было с "зерновым соглашением".

В то же время заявление Подоляка прозвучало на фоне поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сначала в Киев, а затем в Москву.

Ранее Подоляк подчеркнул, что визит в Москву премьера Венгрии Виктора Орбана, которая председательствует в ЕС последующие полгода, — плохой сигнал для репутации Европейского Союза.

А по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, никакое умиротворение Владимира Путина и никакие уступки не сработают. Так она высказалась по поводу визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и его встречу с президентом РФ.

Михаил Подоляк переговоры Венгрия Виктор Орбан война в Украине Россия зерновой договор

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