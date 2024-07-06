В Офісі Президента відповіли щодо планів залучити інші країни до переговорів з Росією

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: LB

Нещодавно з'явилася інформація про те, що розглядаються варіанти переговорів України з Росією за аналогією "зернової угоди". Водночас в Офісі Президента заявили, що Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн.

Про це сказав радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Подоляк наголосив, що аби країни могли дійсно стати посередником в цій війні, їм варто серйозно налаштуватись на цю роботу, а саме — "поводити себе трохи інакше".

"Будь-яка країна, яка серйозно налаштована, аби проводити певну роботу, не буде публічно виходити і говорити достатньо банальні речі. Коли говорять "ми за негайне припинення вогню" — це означає, що країна не готова до місії посередництва. Тому що в великих війнах це зовсім іншого кшталту робота", — уточнив радник ОП.

Він зауважив, що Україна готова передавати свої пропозиції Росії через треті країни, як це раніше було із "зерновою угодою". Водночас заява Подоляка пролунала на тлі поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спочатку до Києва, а потім до Москви.

Раніше Подоляк наголосив, що візит до Москви прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка головує в ЄС наступні пів року, — поганий сигнал для репутації Європейського Союзу.

А на думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, жодне умиротворення Володимира Путіна і жодні поступки не спрацюють. Так вона висловилась щодо візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви та його зустріч з президентом РФ.