Залужный подтвердил сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.
Об этом Залужный написал на своей странице в Telegram.
"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", — сообщил Залужный.
Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Воздушные Силы за хорошо спланированную и профессионально проведенную операцию над Азовским морем.
Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины, вероятно, подвели два российских самолета над Азовским море. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.
Также напоминаем, что украинские защитники нанесли удары по вражеским самолетам, чтобы отомстить за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.
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