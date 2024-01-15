Залужний підтвердив збиття російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: Пряма мова Львова

Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Про це Залужний написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22", — повідомив Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ подякував Повітряним Силам за добре сплановану та професійно проведену операцію над Азовським морем.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України, ймовірно, підбили два російських літаки над Азовським морем. Йдеться про літак радіорозвідки А-50 та бомбардувальник ІЛ-22.

Також нагадуємо, що українські захисники завдали ударів по ворожих літаках, щоб помститися за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.