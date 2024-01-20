Залужный показал видео о защитниках Донецкого аэропорта в День памяти

Донецкий аэропорт после битвы. Фото: ГУР

Сегодня, 20 января, в Украине День памяти защитников Донецкого аэропорта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный упомянул киборгов и отметил их значительный вклад в историю Украины.

Об этом он написал в Telegram-канале и обнародовал видео.

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День памяти защитников Донецкого аэропорта

"Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта, героев, написавших важную страницу в истории борьбы за нашу Независимость", — отметил он.

Залужный подчеркнул, что этот подвиг украинских воинов продемонстрировал всему миру отвагу, мужество и несокрушимость украинцев.

В памяти украинцев навеки запечатлелись слова: "Киборги выстояли, не устоял бетон".

"Мы благодарим каждого, кто сражался в ДАПе. Мы помним всех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Слава Героям!", — добавил Главнокомандующий.

Скриншот сообщения Залужного

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский почтил память "киборгов", погибших в 2014-2015 годах, защищая Донецкий аэропорт. Он подчеркнул, что мир еще 10 лет назад увидел мужество украинцев, доказавших свою несокрушимость.