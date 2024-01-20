Залужний показав відео про захисників Донецького аеропорту в День пам'яті
В Україні сьогодні, 20 січня, День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав кіборгів та відзначив їх значний внесок в історію України.
Про це він написав у Telegram-каналі та оприлюднив відео.
День пам'яті захисників Донецького аеропорту
"Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність", — зазначив він.
Залужний наголосив, що цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців.
У пам'яті українців навіки закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон".
"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям!", — додав Головнокомандувач.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які загинули у 2014-2015 роках, захищаючи Донецький аеропорт. Він наголосив, що світ ще 10 років тому побачив мужність українців, які довели свою незламність.
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