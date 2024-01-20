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Залужний показав відео про захисників Донецького аеропорту в День пам'яті

20 січня 2024 13:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Залужний показав відео про захисників Донецького аеропорту в День пам'яті
Донецький аеропорт після битви. Фото: ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні сьогодні, 20 січня, День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав кіборгів та відзначив їх значний внесок в історію України.

Про це він написав у Telegram-каналі та оприлюднив відео. 

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День пам'яті захисників Донецького аеропорту

"Сьогодні День пам'яті захисників Донецького аеропорту, героїв, які написали важливу сторінку в історії боротьби за нашу Незалежність", — зазначив він.

Залужний наголосив, що цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світові відвагу, мужність та незламність українців.

У пам'яті українців навіки закарбувалися слова: "Кіборги вистояли, не встояв бетон".

"Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми памʼятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Героям!", — додав Головнокомандувач.

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Скриншот допису Залужного

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять "кіборгів", які загинули у 2014-2015 роках, захищаючи Донецький аеропорт. Він наголосив, що світ ще 10 років тому побачив мужність українців, які довели свою незламність.

аеропорти
Валерій Залужний
Донецька область
війна в Україні

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