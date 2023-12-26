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Залужный рассказал, чем будет отличаться 2024 от 2023 военного года

26 декабря 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Залужный рассказал, чем будет отличаться 2024 от 2023 военного года
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чем будет отличаться 2024 "военный" год от 2023. По его словам, біли найдены проблемы в военном плане, более того, было найдено 905 решений этих проблем, поэтому работа станет эффективней.

Об этом Валерий Залужный сообщил в рамках брифинга.

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По словам Главнокомандующего ВСУ, были выявили основные проблемы и найдены решения для большинства из них. 

"Это критически важно для улучшения нашей эффективности в следующем году, особенно в плане сохранения жизней наших людей. Мы активно работаем над этим, и наши партнеры полностью поддерживают нас", — говорит он.

Залужный выразил уверенность, что следующий год в военном плане будет иным, и руководство делает все возможное для этого.

Напомним, Кабинет Министров должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине, согласно которому военное командование якобы внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных.

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