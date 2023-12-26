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Залужний розповів, чим відрізнятиметься 2024 від 2023 військового року

26 грудня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний розповів, чим відрізнятиметься 2024 від 2023 військового року
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, чим відрізнятиметься 2024 "військовий" рік від 2023. За його словами, були знайдені проблеми у військовому плані, щобільше, було знайдено 905 розв'язань цих проблем, тому робота стане ефективнішою.

Про це Валерій Залужний повідомив у рамках брифінгу.

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За словами Головнокомандувача ЗСУ, було виявлено основні проблеми та знайдено рішення для більшості з них.

"Це критично важливо для покращення нашої ефективності наступного року, особливо щодо збереження життів наших людей. Ми активно працюємо над цим, і наші партнери повністю підтримують нас", — каже він.

Залужний висловив упевненість, що наступний рік у військовому плані буде іншим, і керівництво робить усе можливе для цього.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів має внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні, згідно з яким військове командування нібито внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових.

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