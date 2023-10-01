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Запорожье под вражеским обстрелом: слышны взрывы

1 октября 2023 01:40
обновлено: 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Запорожье под вражеским обстрелом: слышны взрывы
Дым после взрыва поднимается в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 1 октября, взрывы слышны также и в Запорожье. оккупанты атакуют город с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

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Обновлено 01:43. По данным Малашко, враг обстреливает Запорожье из баллистики.

Взрывы в Запорожье
Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:46. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" тоже сообщает, что Запорожье предположительно обстреливают из С-300.

Взрывы в Запорожье
Источник: t.me/vanek_nikolaev

В настоящее время в Украине идет масштабная воздушная тревога. Охота на БПЛА продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 1 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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