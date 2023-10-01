Запорожье под вражеским обстрелом: слышны взрывы
1 октября 2023 01:40
обновлено: 01:48
Дым после взрыва поднимается в небо. Фото: google.com
Сегодня ночью, 1 октября, взрывы слышны также и в Запорожье. оккупанты атакуют город с помощью баллистического вооружения.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .
Читайте также:
Обновлено 01:43. По данным Малашко, враг обстреливает Запорожье из баллистики.
Обновлено 01:46. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" тоже сообщает, что Запорожье предположительно обстреливают из С-300.
В настоящее время в Украине идет масштабная воздушная тревога. Охота на БПЛА продолжается.
Обновляется...