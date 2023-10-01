Запорожье под вражеским обстрелом: слышны взрывы

Дым после взрыва поднимается в небо. Фото: google.com

Сегодня ночью, 1 октября, взрывы слышны также и в Запорожье. оккупанты атакуют город с помощью баллистического вооружения.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко .

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Обновлено 01:43. По данным Малашко, враг обстреливает Запорожье из баллистики.

Источник: t.me/zoda_gov_ru

Обновлено 01:46. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" тоже сообщает, что Запорожье предположительно обстреливают из С-300.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

В настоящее время в Украине идет масштабная воздушная тревога. Охота на БПЛА продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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