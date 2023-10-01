Запоріжжя під ворожим обстрілом: чути вибухи
1 жовтня 2023 01:40
оновлено: 01:48
Дим після вибуху підіймається в небо. Фото: google.com
Сьогодні вночі, 1 жовтня, вибухи чути також і в Запоріжжі. Окупанти атакують місто за допомогою балістичного озброєння.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
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Оновлено 01:43. За даними Малашка, ворог обстрілює Запоріжжя з балістики.
Оновлено 01:46. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" теж повідомляє, що Запоріжжя ймовірно обстрілюють з С-300.
У цей час в Україні триває масштабна повітряна тривога. Полювання на БпЛА триває.
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