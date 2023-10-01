Запоріжжя під ворожим обстрілом: чути вибухи

Дим після вибуху підіймається в небо. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 1 жовтня, вибухи чути також і в Запоріжжі. Окупанти атакують місто за допомогою балістичного озброєння.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

Оновлено 01:43. За даними Малашка, ворог обстрілює Запоріжжя з балістики.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлено 01:46. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" теж повідомляє, що Запоріжжя ймовірно обстрілюють з С-300.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

У цей час в Україні триває масштабна повітряна тривога. Полювання на БпЛА триває.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...