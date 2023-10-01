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Запоріжжя під ворожим обстрілом: чути вибухи

1 жовтня 2023 01:40
оновлено: 01:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Запоріжжя під ворожим обстрілом: чути вибухи
Дим після вибуху підіймається в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 1 жовтня, вибухи чути також і в Запоріжжі. Окупанти атакують місто за допомогою балістичного озброєння.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Оновлено 01:43. За даними Малашка, ворог обстрілює Запоріжжя з балістики. 

Вибухи в Запоріжжі
Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлено 01:46. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" теж повідомляє, що Запоріжжя ймовірно обстрілюють з С-300.

Вибухи в Запоріжжі
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

У цей час в Україні триває масштабна повітряна тривога. Полювання на БпЛА триває.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 1 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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