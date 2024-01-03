Благодаря доказательствам СБУ трое боевиков-изменников более 10 лет проведут в тюрьме

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Служба безопасности Украины накопила доказательную базу на боевиков-предателей, которые вступили в российские войска и воевали против Украины. Они получили реальные сроки за решеткой и будут арестованы на период от 10 лет.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание боевиков, воевавших на стороне РФ

Благодаря доказательной базе СБУ смогли заключить в тюрьму трех боевиков-изменников. По данным спецслужбы, двоих из них украинские бойцы взяли в плен во время ожесточенных боев под Авдеевкой в 2023 году. А третий был задержан во время безрезультатных наступательных действий россиян в районе Новоселовки Донецкой области.

Двум военным предателям назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет, а третий получил 12 лет заключения.

Стало известно, что преступники — жители Донетчины и Крыма. Двое из них еще до начала полномасштабной войны присоединились к рядам группировки Южного военного округа РФ, а другой — уже в июле прошлого года.

Преступные действия предателей

Как отметили в СБУ, боевики обстреливали позиции ВСУ в районах Авдеевки и Бахмута в составе 114-й отдельной мотострелковой бригады и отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус". А третий совершал атаки в составе 132-й мотострелковой бригады РФ.

"В должности оператора противотанковых управляемых ракет он принимал участие в боях под Волновахой, а впоследствии — возле Красногоровки Донецкой области", — отметили в СБУ.

Фигурантов признали виновными в государственной измене, а также их действия квалифицированы как участие в террористической группе или террористической организации.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, в Киевском районном суде Харькова будут выбирать наказание для харьковчанина, который служит в бригаде Генштаба России. Он обвиняется в сборе и распространении данных для кураторов о дислокации украинских военных.

Добавим, жителю Харьковской области, руководившему подразделением охраны при оккупантах, объявили о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.