Завдяки доказам СБУ троє бойовиків-зрадників понад 10 років проведуть у в'язниці

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Служба безпеки України накопичила доказову базу на бойовиків-зрадників, які вступили до російських військ та воювали проти України. Вони отримали реальні терміни за ґратами і будуть ув'язнені на період від 10 років.

Про це повідомляє СБУ.

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Ув'язнення бойовиків, які воювали на боці РФ

Завдяки доказовій базі СБУ змогли ув'язнити трьох бойовиків-зрадників. За даними спецслужби, двох із них українські бійці взяли у полон під час запеклих боїв під Авдіївкою у 2023 році. А третього було затримано під час безрезультатних наступальних дій росіян в районі Новоселівки на Донеччині.

Двом військовим-зрадникам призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років, а третій отримав 12 років ув'язнення.

Стало відомо, що злочинці мешканці Донеччини та Криму. Двоє з них ще до початку повномасштабної війни приєднались до лав угруповання Південного військового округу РФ, а інший вже у липні минулого року.

Злочинні дії зрадників

Як вказали в СБУ, бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі 114-ї окремої мотострілецької бригади та окремої артилерійської бригади "Кальміус". А третій здійснював атаки у складі 132-ї мотострілецької бригади РФ.

"На посаді оператора протитанкових керованих ракет він брав участь у боях під Волновахою, а згодом — поблизу Красногорівки на Донеччині", — зазначили в СБУ.

Фігурантів визнали винними у державній зраді, а також їх дії кваліфіковано як участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Київському районному суді Харкова обиратимуть покарання для харківʼянина, який служить у бригаді Генштабу Росії. Його звинувачують у зборі та поширенні даних для кураторів про дислокацію українських військових.

Додамо, жителю Харківської області, який керував підрозділом охорони при окупантах, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.