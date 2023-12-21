Увеличение применения FPV-дронов и штурмовые действия врага — вечерняя сводка Генштаба

Военный совершает удар по оккупантам. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине длится 666-й день полномасштабной войны. Оккупанты увеличили применение оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа "FPV" и продолжают активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Однако украинские воины успешно отражают атаки врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Боевые столкновения в течение суток

По данным Генштаба, враг увеличил количество авиаударов и артиллерийских обстрелов. Всего за сутки произошло 86 боевых столкновений. Оккупанты совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — указали в Генштабе.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Карповичи Черниговской области; Турья, Краснополье Сумской области; Веселое, Гатище, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 18 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении Силы обороны отразили три атаки врага в районе Тернов Донецкой области. Также россияне нанесли авиационные удары неподалеку от Невского Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении военные Украины отразили семь атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Был нанесен авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении воины ВСУ отразили 20 атак врага возле Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Александрополь, Сухая Балка, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское Донецкой области.

Военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать оборону в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Благодатному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве Донецкой области.

На Запорожском направлении военные ВСУ отразили пять атак западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Роботино, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области. Враг совершил 11 безрезультатных штурмовых действий.

Удары ВСУ по врагу

Как отмечали в Генштабе ВСУ, силы авиации нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и по двум зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и артиллерийское средство противника", — отметили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, вечером среды, 20 декабря, ВСУ нанесли достаточно ощутимый удар по складам РФ с боеприпасами и военной техникой в оккупированном Мариуполе. В общем, в городе прозвучало несколько мощных взрывов и за всю последнюю неделю это уже второй мощный удар украинских военных.

Добавим, по состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдаются ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.