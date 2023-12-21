Збільшення застосування FPV-дронів та штурмові дії ворога — вечірнє зведення Генштабу

Військовий здійснює удар по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 666 день повномасштабної війни. Окупанти збільшили застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV" і продовжують активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Однак, українські воїни успішно відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бойові зіткнення протягом доби

За даними Генштабу, ворог збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Загалом протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 41 авіаційний удар та 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — вказали в Генштабі.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Карповичі Чернігівської області; Тур’я, Краснопілля Сумської області; Веселе, Гатище, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 18 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напряму Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Тернів Донецької області. Також росіяни завдали авіаційних ударів неподалік Невського Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку військові України відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Було завдано авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку воїни ЗСУ відбили 20 атак ворога біля Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Олександропіль, Суха Балка, Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське Донецької області.

Військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують тримати оборону в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку військові ЗСУ відбили п'ять атак західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Роботине, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області. Ворог здійснив 11 безрезультатних штурмових дій.

Удари ЗСУ по ворогу

Як зазначали у Генштабі ЗСУ, сили авіації здійснили 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога та по двох зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та артилерійський засіб противника", — вказали у Генштабі.

Допис генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері середи, 20 грудня, ЗСУ завдали досить відчутного удару по складах РФ із боєприпасами та військовою технікою в окупованому Маріуполі. Загалом у місті пролунало кілька потужних вибухів і за весь останній тиждень це вже другий потужний удар українських військових.

Додамо, станом на 21 грудня у Чорному морі знову спостерігаються погіршення погодних умов. Попри це ворог вивів флот на чергування, однак без ракетоносіїв.