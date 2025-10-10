Суд назначил пожизненное заключение женщине в Донецкой области, которая наводила ракеты на ВСУ и даже на собственную куму

Сдала оккупантам куму и наводила ракеты — суд над предательницей
Донецкая областная прокуратура сообщила о вынесении судом пожизненного приговора жительнице Донецкой области за совершение государственной измены. Она наводила ракеты на подразделения ВСУ и даже сдала координаты собственной кумы, которая поддерживала Украину.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.
Детали дела
Согласно материалам следствия, женщина собирала информацию о позициях ВСУ и гражданских на территории Покровского района. Полученные данные она передавала своему сыну, который служит в рядах армии оккупантов РФ, а тот посылал эту информацию в ФСБ РФ.
Женщина активно поощряла к осуществлению ракетных ударов по позициям украинских военных, предоставляя координаты мест проживания личного состава и расположения военной техники ВСУ. К тому же она передала оккупантам координаты частного дома своей кумы, которая поддерживает Украину.
По наводке предательницы в результате обстрела двое мужчин получили ранения, а 59-летняя женщина погибла под завалами разрушенного дома.
Во время расследования женщина выражала благодарность оккупантам за совершенные удары и демонстрировала равнодушие к человеческим жертвам, цинично называя погибших "потерями".
Решение суда
Предательница не признала своей вины. Но суд признал ее виновной в государственной измене (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины) и назначил пожизненное лишение свободы.
Тем временем суд Киева оставил под стражей военного, которого обвиняют в пытках украинцев вместе с оккупантами РФ. Сам обвиняемый вину не признает.
А Харьковский Апелляционный суд поддержал приговор местному жителю, который передавал спецслужбам РФ информацию о расположении войск ВСУ. Его осудили за госизмену.
