Суд назначил пожизненное заключение женщине в Донецкой области, которая наводила ракеты на ВСУ и даже на собственную куму

Осужденная за госизмену жительница Донецкой области.

Донецкая областная прокуратура сообщила о вынесении судом пожизненного приговора жительнице Донецкой области за совершение государственной измены. Она наводила ракеты на подразделения ВСУ и даже сдала координаты собственной кумы, которая поддерживала Украину.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

Детали дела

Согласно материалам следствия, женщина собирала информацию о позициях ВСУ и гражданских на территории Покровского района. Полученные данные она передавала своему сыну, который служит в рядах армии оккупантов РФ, а тот посылал эту информацию в ФСБ РФ.

Женщина активно поощряла к осуществлению ракетных ударов по позициям украинских военных, предоставляя координаты мест проживания личного состава и расположения военной техники ВСУ. К тому же она передала оккупантам координаты частного дома своей кумы, которая поддерживает Украину.

По наводке предательницы в результате обстрела двое мужчин получили ранения, а 59-летняя женщина погибла под завалами разрушенного дома.

Во время расследования женщина выражала благодарность оккупантам за совершенные удары и демонстрировала равнодушие к человеческим жертвам, цинично называя погибших "потерями".

Решение суда

Предательница не признала своей вины. Но суд признал ее виновной в государственной измене (ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины) и назначил пожизненное лишение свободы.

