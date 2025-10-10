Суд призначив довічне ув'язнення жінці на Донеччині, яка наводила ракети на ЗСУ й навіть на власну куму

Засуджена за держзраду мешканка Донеччини. Фото: Прокуратура України

Донецька обласна прокуратура повідомила про винесення судом довічного вироку мешканці Донецької області за скоєння державної зради. Вона наводила ракети на підрозділи ЗСУ та навіть здала координати власної куми, яка підтримувала Україну.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Донеччини.

Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, жінка добровільно збирала інформацію про позиції ЗСУкраїни та цивільних на території Покровського району. Отримані дані вона передавала своєму синові, який служить у лавах армії окупантів РФ, а той надсилав цю інформацію до ФСБ РФ.

Жінка активно заохочувала до здійснення ракетних ударів по позиціях українських військових, надаючи координати місць проживання особового складу та розташування військової техніки ЗСУ. До того ж вона передала окупантам координати приватного будинку своєї куми, яка підтримує Україну.

За наводкою зрадниці у результаті обстрілу двоє чоловіків отримали поранення, а 59-річна жінка загинула під завалами зруйнованого будинку.

Під час розслідування жінка висловлювала подяку окупантам за здійснені удари та демонструвала байдужість до людських жертв, цинічно називаючи загиблих "втратами".

Рішення суду

Зрадниця не визнала своєї вини. Але суд визнав її винною у державній зраді (ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України) та призначив довічне позбавлення волі.

