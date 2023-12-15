Сдала раненых бойцов в плен — врача из Мариуполя осудили на пожизненное

Украинские военные в русском плену. Фото: скриншот с видео

Врач-предательницу из Мариуполя, которая сдала семерых раненых военных в плен оккупантов, получила пожизненное заключение. Ее обвиняют в государственной измене, совершенной во время военного положения.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Правоохранители рассказали, что в марте 2022 года российские войска приступили к оккупации города и захватили здания "Областной больницы интенсивного лечения" в Мариуполе. В то время в медицинском учреждении находились не менее семи раненых военнослужащих ВСУ.

"Чтобы скрыть от армии россиян их присутствие, персонал медучреждения переодел украинских защитников в гражданскую одежду. Однако врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза, поддерживая действия страны-агрессора, во время проведения медицинского обхода добровольно указала российским военным на больных военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении.

Через врача оккупанты взяли украинских бойцов в плен и подвергали их физическим и моральным издевательствам.

Также установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны изменница указала "Осетину" на одного из врачей, пытавшегося спасти раненых воинов. Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти".

В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены "стражей", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.

При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом признана виновной гражданку Украины в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ее приговорили к пожизненному заключению.

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