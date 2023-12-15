Здала поранених бійців у полон — лікарку з Маріуполя засудили на довічне

Українські військові в російському полоні. Фото: скриншот з відео

Лікарку-зрадницю з Маріуполя, яка здала сімох поранених військових в полон окупантів, отримала довічне ув'язнення. Її звинувачують у державній зраду, вчиненій під час воєнного стану.

Про це повідомили в Службі безпеці України.

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Правоохоронці розповіли, що в березні 2022 року російські війська розпочали окупацію міста та захопили будівлі "Обласної лікарні інтенсивного лікування" у Маріуполі. На той час у медичному закладі перебували щонайменше сім поранених військовослужбовців ЗСУ.

"Аби приховати від армії росіян їх присутність, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг. Проте лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно вказала російським військовим на хворих військовослужбовців ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Через лікарку окупанти взяли українських бійців в полон та піддавали їх фізичним та моральним знущанням.

Також встановлено, що крім військовослужбовців Сил оборони зрадниця вказала "Осетину" на одного з лікарів, який намагався врятувати поранених воїнів. Дізнавшись про це, окупанти забрали у чоловіка документи, автомобіль та пригрозили готуватися до "повільної смерті".

В останній момент лікарю вдалося врятуватися втечею під час зміни "вартових", яких виставили російські загарбники по периметру медустанови.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом визнано винною громадянку України у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Її засудили до довічного ув'язнення.

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