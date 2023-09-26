Зеленский анонсировал "громкие" новости с фронта и новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 сентября, провел заседание ставки Главнокомандующего. На нем были обсуждены несколько важных вопросов.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"Отчет за этот день. Провел Ставку. Несколько главных вопросов. Первый — конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по Востоку, Югу. Также по уничтожению логистики и штабов окупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я спасибо всем отличившимся украинским воинам!" , - подчеркнул глава государства.

Кроме того, на заседании было обсуждено обеспечение украинских военных снарядами. По словам Президента, этой тематикой руководство государства занимается каждый день.

"Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире — мы четко знаем, как обеспечить поставки. Но постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что санкций против России недостаточно, поэтому их количество будет увеличиваться.

"Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России" , - добавил Президент.

Глава государства отметил, что российские оккупанты ежедневно наносят удары по населенным пунктам нашей страны. На место происшествия сразу прибывают все экстренные службы, ликвидирующие последствия преступных действий россиян.

"Я хочу поблагодарить сегодня именно таких людей, которые отличились на этих неделях. В Одесской области, в Полтавской области, в Черкасской области. Сотрудники ГСЧС Одесской области: главный мастер-сержант Алексей Жаборюк, сержант Сергей Чобу, сержант Александр Велев. Работники Одесской полиции: полковник В Барба, майор Николай Перекрестов. Пожарные Одесского филиала Администрации морских портов Украины: старший пожарный Геннадий Майстренко, пожарный Андрей Когут" , — отметил Зеленский.

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