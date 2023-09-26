Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту та нові санкції проти РФ arrow

Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту та нові санкції проти РФ

26 вересня 2023 20:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту та нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 вересня, провів засідання ставки Головнокомандувача. На ньому було обговорено декілька важливих питань.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

"Звіт за цей день. Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше — конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились!", — наголосив глава держави.

Крім того, на засіданні було обговорено забезпечення українських військових снарядами. За словами Президента, цією тематикою керівництво держави займається кожного дня.

"Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі — ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", — наголосив Зеленський. 

Він зазначив, що санкцій проти Росії є недостатньо, тому їхня кількість буде збільшуватися. 

"Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", — додав Президент.

Глава держави зауважив, що російські окупанти щоденно завдають ударів по населених пунктах нашої країни. На місце події одразу прибувають всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки злочинних дій росіян. 

"Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями. На Одещині, у Полтавській області, на Черкащині. Працівники ДСНС Одеської області: головний майстер-сержант Олексій Жаборюк, сержант Сергій Чобу, сержант Олександр Вєлєв. Працівники Одеської поліції: полковник В’ячеслав Барба, майор Микола Перекрестов. Пожежники Одеської філії Адміністрації морських портів України: старший пожежник Геннадій Майстренко, пожежник Андрій Когут", — відзначив Зеленський.

 

Новина доповнюється...

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз