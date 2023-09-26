Зеленський анонсував "гучні" новини з фронту та нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 вересня, провів засідання ставки Головнокомандувача. На ньому було обговорено декілька важливих питань.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"Звіт за цей день. Провів Ставку. Кілька головних питань. Перше — конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо Сходу, Півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі. Я дякую всім українським воїнам, які відзначились!", — наголосив глава держави.

Крім того, на засіданні було обговорено забезпечення українських військових снарядами. За словами Президента, цією тематикою керівництво держави займається кожного дня.

"Постачання від партнерів. Пошук нових можливостей у світі — ми чітко знаємо, як забезпечити постачання. Та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що санкцій проти Росії є недостатньо, тому їхня кількість буде збільшуватися.

"Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", — додав Президент.

Глава держави зауважив, що російські окупанти щоденно завдають ударів по населених пунктах нашої країни. На місце події одразу прибувають всі екстрені служби, які ліквідовують наслідки злочинних дій росіян.

"Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначилися цими тижнями. На Одещині, у Полтавській області, на Черкащині. Працівники ДСНС Одеської області: головний майстер-сержант Олексій Жаборюк, сержант Сергій Чобу, сержант Олександр Вєлєв. Працівники Одеської поліції: полковник В’ячеслав Барба, майор Микола Перекрестов. Пожежники Одеської філії Адміністрації морських портів України: старший пожежник Геннадій Майстренко, пожежник Андрій Когут", — відзначив Зеленський.

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