Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский анонсировал важные новости для украинских военных и государства arrow

Зеленский анонсировал важные новости для украинских военных и государства

29 сентября 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский анонсировал важные новости для украинских военных и государства
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как прошла эта неделя для нашего государства. По его словам, скоро ожидаются важные новости для всей нашей страны, в частности, для военных.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Читайте также:

Усиление Украины

"Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Поддержка мира

По его словам, Украина и дальше работает над тем, чтобы следующие недели еще больше укрепили наше государство.

"Работаем над тем, чтобы и следующие недели придали Украине прочность — внутреннюю прочность и нужное сотрудничество с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает!", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз