Зеленский анонсировал важные новости для украинских военных и государства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как прошла эта неделя для нашего государства. По его словам, скоро ожидаются важные новости для всей нашей страны, в частности, для военных.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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Усиление Украины

"Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости: для наших воинов, для всего нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Поддержка мира

По его словам, Украина и дальше работает над тем, чтобы следующие недели еще больше укрепили наше государство.

"Работаем над тем, чтобы и следующие недели придали Украине прочность — внутреннюю прочность и нужное сотрудничество с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто нам помогает!", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Они обсудили ряд важных вопросов, включая продолжение сотрудничества в сфере энергетической безопасности.