Зеленський анонсував важливі новини для українських військових та держави

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як пройшов цей тиждень для нашої держави. За його словами, скоро очікуються важливі новини для всієї нашої країни, зокрема для військових.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави", — наголосив Зеленський.

Підтримка світу

За його словами, Україна і далі працює над тим, аби наступні тижні ще більше зміцнили нашу державу.

"Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності — внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував. Я дякую всім, хто нам допомагає!", — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо. Вони обговорили ряд важливих питань, зокрема продовження співпраці у сфері енергетичної безпеки.