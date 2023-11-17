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Зеленский поручил Минобразования упростить выезд за границу студентов, но есть нюансы

17 ноября 2023 22:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский поручил Минобразования упростить выезд за границу студентов, но есть нюансы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание упростить процесс выезда за пределы страны для студентов, которые не подлежат мобилизации. Это касается учащихся, желающих заниматься образовательной деятельностью за границей, включая учебу и стажировки.

Об этом сообщил министр образования Арсен Лисовой.

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В сообщении говорится, что этот шаг был обсужден на встрече Зеленского со студентами 17 ноября. При этом студенты выразили интерес к возможности облегчения выезда за пределы Украины для образовательных целей.

Зеленский подчеркнул важность сбалансированного подхода к этому вопросу, чтобы избежать создания психологического напряжения между военными и гражданским населением.

Он отметил, что необходимо найти справедливое решение, которое позволит студентам не мобилизационного возраста, а также ученым, участвовать в программах за рубежом для получения знаний, необходимых Украине.

В свою очередь, министр образования Лисовой заявил о начале работы его ведомства над решением этой проблемы, чтобы студенты могли участвовать в международных образовательных программах и возвращаться с приобретенными знаниями в Украину.

Напомним, что некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ избегания мобилизации. Народный депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что власть планирует новый законопроект, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.

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