Зеленський доручив Міносвіти спростити виїзд за кордон студентів, але є нюанси

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський наказав спростити процес виїзду за межі країни для студентів, які не підлягають мобілізації. Це стосується учнів, які бажають займатися освітньою діяльністю за кордоном, включаючи навчання та стажування.

Про це повідомив міністр освіти Арсен Лісовий.

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Спрощення виїзду студентів за кордон

У повідомленні йдеться, що цей крок було обговорено на зустрічі Зеленського зі студентами 17 листопада. При цьому студенти висловили інтерес до можливості полегшення виїзду за межі України для освітніх цілей.

Зеленський наголосив на важливості збалансованого підходу до цього питання, щоб уникнути створення психологічної напруги між військовими та цивільним населенням.

Він зазначив, що необхідно знайти справедливе рішення, яке дозволить студентам не мобілізаційного віку, а також вченим брати участь у програмах за кордоном для отримання знань, необхідних Україні.

Своєю чергою, міністр освіти Лісовий заявив про початок роботи його відомства над розв'язання цієї проблеми, щоб студенти могли брати участь у міжнародних освітніх програмах та повертатися з набутими знаннями в Україну.

Нагадаємо, що деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб уникнення мобілізації. Народний депутат України Наталія Піпа розповіла, що влада планує новий законопроєкт, згідно з яким звертатимуть увагу не лише на вік особи, а й на сферу діяльності.