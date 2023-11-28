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Зеленский на заседании Ставки проанализировал недавние атаки оккупантов

28 ноября 2023 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский на заседании Ставки проанализировал недавние атаки оккупантов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Там проанализировали недавние атаки российских оккупантов против страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

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Заседание Ставки

По словам главы государства, были детальные доклады на всех уровнях:

  • Генштаб;
  • Министерство обороны;
  • премьер-министр;
  • областные власти;
  • командующие ОСУВ.

"Все финансы есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в громадах. Все абсолютно детализировано — мин и бетона нашему государству точно хватит. Нужно больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что был также важный анализ недавних атак против Украины — ракеты и массированные удары дронов. На заседании поговорили о тактике защиты от украинской ПВО.

Президент подчеркнул, что есть четкая потребность – развитие и усиление украинских мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО.

"Отдельно проанализировали работу "петриотов" и "насамсов" – все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", — рассказал Зеленский.

На заседании Ставки были доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание было уделено донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута. За эти сутки там произошли наиболее интенсивные боевые столкновения.

"Благодарю всех наших воинов за силу и стойкость. Купянское направление — хочу особо отметить удержание наших позиций", — добавил глава государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год. Основные расходы предусмотрены для обороны государства от российской агрессии.

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