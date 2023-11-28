Зеленський на засіданні Ставки проаналізував нещодавні атаки окупантів
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там проаналізували нещодавні атаки російських окупантів проти країни.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Засідання Ставки
За словами глави держави, були детальні доповіді на всіх рівнях:
- Генштаб;
- Міністерство оборони;
- премʼєр-міністр;
- обласна влада;
- командувачі ОСУВ.
"Усі фінанси є. Усі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано — мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", — наголосив Зеленський.
Зеленський зазначив, що був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України — ракети та масовані удари дронів. На засіданні поговорили про тактику захисту від української ППО.
Президент наголосив, що є чітка потреба — розвиток і посилення українських мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО.
"Окремо проаналізували роботу "петріотів" та "насамсів" – усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", — розповів Зеленський.
На засіданні Ставки також були доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрему увагу приділили донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. За цю добу там відбулися найбільш інтенсивні бойові зіткнення.
"Дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Купʼянський напрямок – хочу особливо відзначити утримання наших позицій", — додав глава держави.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав головний кошторис країни на 2024 рік. Основні витрати передбачені на оборону держави від російської агресії.
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