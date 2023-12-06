Зеленский наградил военных наградами "Герой Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и воин ВСУ. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства наградил военных званием "Герой Украины", боевыми флагами, лентами почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным бригадам.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Награждение военных в День ВСУ

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. По случаю важной даты Зеленский лично наградил украинских воинов наградами.

Президент Украины и военные. Фото: ОП

"Видеть ваши глаза, видеть ваш взгляд. Это то, что очень красноречиво рассказывает о войне без каких-либо лишних слов. Рассказывает о наших бойцах, об их опыте, о боли, об отваге, о собратьях, которых забрала война. Глаза, которые видят войну, видят зло, ранения, смерть, но не отводят взгляда. Дают отпор, держат оборону, дерутся ради Украины", — сказал Зеленский.

Как отмечается в ОП, собравшиеся почтили минутой молчания память всех павших героев.

Вручение наград военным

Президент передал орден "Золотая Звезда" матери павшего Героя Украины, старшего солдата Сергея Божко, защищавшего территориальную целостность государства с 2018 года.

Посмертное награждение Героя. Фото: ОП

По информации ОП, орден "Золотая Звезда" получила супруга старшего лейтенанта Андрея Дробиленко, которого отметили званием Героя Украины посмертно.

Глава государства также передал орден жене младшего сержанта Вадима Лысенкова, погибшего в боях за Украину.

Награждение военного. Фото: ОП

Орден "Золотая Звезда" получил Герой Украины старший лейтенант Андрей Докторенко.

Кроме того, орденом наградили военного медика, младшего сержанта Богдана Магаляса, участвующего в обороне в Херсоне и Запорожье.

Владимир Зеленский также вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" солдату Василию Абрамюку, майору Кириллу Вересу и летчику, капитану Анатолию Курносову.

Награждение военного. Фото: Оп

Награждение бригад ВСУ

"С целью отличия высокого профессионализма, боевых заслуг, мужества и отваги личного состава воинских частей Президент вручил боевые флаги 63-й отдельной механизированной бригаде Командования Сухопутных войск ВСУ, 38-й отдельной бригаде морской пехоты Командования Военно-Морских сил ракетному полку Командования Воздушных сил ВСУ" , — указали в ОП.

Награждение боевым знаменем. Фото: ОП

Также 110-я отдельная механизированная бригада имени генерала-хорунжого Марка Безручко Сухопутных войск ВСУ, 164-я радиотехническая Слободская бригада Воздушных сил ВСУ и 91-й отдельный Ахтырский полк поддержки Сухопутных войск ВСУ получили награду Президента Украины "За мужество и отвагу".

"10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Командование Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Эдельвейс", 145-му отдельному ремонтно-восстановительному полку Командование Сил логистики ВСУ — почетное наименование "Николаевский", — добавили в прес-службе.

Награждение военного. Фото: ОП

Кроме того, были присвоены воинские звания бригадного генерала начальнику штаба, заместителю командующего Воздушным командованием "Восток" Воздушных сил Вадиму Лабунцу, заместителю командующего Воздушным командованием "Запад" Воздушных сил Сергею Рябко и начальнику Института авиации и противовоздушной обороны Анатолию Салию.

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП

Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП 1/9 _ 9

Напомним, Президент Владимир Зеленский в рамках мероприятий ко Дню ВСУ почтил память украинских защитников, отдавших свою жизнь за Родину.

Добавим, 5 декабря, отмечают Международный день волонтера. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к волонтерам, поблагодарил их от всей страны и вручил государственные награды.