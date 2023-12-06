Зеленский наградил военных наградами "Герой Украины"
Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Глава государства наградил военных званием "Герой Украины", боевыми флагами, лентами почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным бригадам.
Об этом сообщили в Офисе Президента.
Награждение военных в День ВСУ
Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины. По случаю важной даты Зеленский лично наградил украинских воинов наградами.
"Видеть ваши глаза, видеть ваш взгляд. Это то, что очень красноречиво рассказывает о войне без каких-либо лишних слов. Рассказывает о наших бойцах, об их опыте, о боли, об отваге, о собратьях, которых забрала война. Глаза, которые видят войну, видят зло, ранения, смерть, но не отводят взгляда. Дают отпор, держат оборону, дерутся ради Украины", — сказал Зеленский.
Как отмечается в ОП, собравшиеся почтили минутой молчания память всех павших героев.
Вручение наград военным
Президент передал орден "Золотая Звезда" матери павшего Героя Украины, старшего солдата Сергея Божко, защищавшего территориальную целостность государства с 2018 года.
По информации ОП, орден "Золотая Звезда" получила супруга старшего лейтенанта Андрея Дробиленко, которого отметили званием Героя Украины посмертно.
Глава государства также передал орден жене младшего сержанта Вадима Лысенкова, погибшего в боях за Украину.
Орден "Золотая Звезда" получил Герой Украины старший лейтенант Андрей Докторенко.
Кроме того, орденом наградили военного медика, младшего сержанта Богдана Магаляса, участвующего в обороне в Херсоне и Запорожье.
Владимир Зеленский также вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" солдату Василию Абрамюку, майору Кириллу Вересу и летчику, капитану Анатолию Курносову.
Награждение бригад ВСУ
"С целью отличия высокого профессионализма, боевых заслуг, мужества и отваги личного состава воинских частей Президент вручил боевые флаги 63-й отдельной механизированной бригаде Командования Сухопутных войск ВСУ, 38-й отдельной бригаде морской пехоты Командования Военно-Морских сил ракетному полку Командования Воздушных сил ВСУ" , — указали в ОП.
Также 110-я отдельная механизированная бригада имени генерала-хорунжого Марка Безручко Сухопутных войск ВСУ, 164-я радиотехническая Слободская бригада Воздушных сил ВСУ и 91-й отдельный Ахтырский полк поддержки Сухопутных войск ВСУ получили награду Президента Украины "За мужество и отвагу".
"10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Командование Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Эдельвейс", 145-му отдельному ремонтно-восстановительному полку Командование Сил логистики ВСУ — почетное наименование "Николаевский", — добавили в прес-службе.
Кроме того, были присвоены воинские звания бригадного генерала начальнику штаба, заместителю командующего Воздушным командованием "Восток" Воздушных сил Вадиму Лабунцу, заместителю командующего Воздушным командованием "Запад" Воздушных сил Сергею Рябко и начальнику Института авиации и противовоздушной обороны Анатолию Салию.
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
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Указ Президента о присвоении звания героя Украины. Фото: ОП
Напомним, Президент Владимир Зеленский в рамках мероприятий ко Дню ВСУ почтил память украинских защитников, отдавших свою жизнь за Родину.
Добавим, 5 декабря, отмечают Международный день волонтера. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к волонтерам, поблагодарил их от всей страны и вручил государственные награды.
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