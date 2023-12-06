Зеленський нагородив військових відзнаками "Герой України"

Президент України Володимир Зеленський та воїн ЗСУ. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Збройних Сил України. Глава держави нагородив військових званням "Герой України", бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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Нагородження військових у День ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. З нагоди важливої дати, Зеленський особисто нагородив українських воїнів відзнаками.

Президент України та військові. Фото: ОП

"Бачити ваші очі, бачити ваш погляд. Це те, що дуже промовисто розповідає про війну без будь-яких зайвих слів. Розповідає про наших бійців, про їхній досвід, про біль, про відвагу, про побратимів, яких забрала війна. Очі, які бачать війну, бачать зло, поранення, смерть, але не відводять погляду. Дають відсіч, тримають оборону, б’ються заради України", — сказав Зеленський.

Як зазначається в ОП, присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих героїв.

Вручення нагород військовим

Президент передав орден "Золота Зірка" матері полеглого Героя України, старшого солдата Сергія Божка, який захищав територіальну цілісність держави з 2018 року.

Посмертне нагородження Героя. Фото: ОП

За інформацією ОП, орден "Золота Зірка" отримала дружина старшого лейтенанта Андрія Дробіленка, якого відзначили званням Героя України посмертно.

Глава держави також передав орден дружині молодшого сержанта Вадима Лисенкова, який загинув у боях за Україну.

Нагородження військового. Фото: ОП

Орден "Золота Зірка" отримав Герой України старший лейтенант Андрій Докторенко.

Крім того, орденом нагородили військового медика, молодшого сержанта Богдана Магаляса, який бере участь в обороні на Херсонщині та Запоріжжі.

Володимир Зеленський також вручив відзнаки Президента "Хрест бойових заслуг" солдату Василю Абрамюку, майору Кирилу Вересу та льотчику, капітану Анатолію Курносову.

Нагородження військового. Фото: Оп

Нагородження бригад ЗСУ

"З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Президент вручив бойові прапори 63-й окремій механізованій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ, 38-й окремій бригаді морської піхоти Командування Військово-Морських сил ЗСУ, 14-му зенітному ракетному полку Командування Повітряних сил ЗСУ", — вказали в ОП.

Нагородження бойовим правпором. Фото: ОП

Також 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ ЗСУ, 164-та радіотехнічна Слобідська бригада Повітряних сил ЗСУ та 91-й окремий Охтирський полк підтримки Сухопутних військ ЗСУ отримали відзнаку Президента України "За мужність та відвагу".

"10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Едельвейс", 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку Командування Сил логістики ЗСУ – почесне найменування "Миколаївський", — додали в пресслужбі президента.

Нагородження військового. Фото: ОП

Крім того, було присвоєно військові звання бригадного генерала начальнику штабу, заступнику командувача Повітряного командування "Схід" Повітряних сил Вадиму Лабунцю, заступнику командувача Повітряного командування "Захід" Повітряних сил Сергію Рябку та начальнику Інституту авіації та протиповітряної оборони Анатолію Салію.

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП

Указ Президента про присвоєння звання герой України. Фото: ОП 1 / 9

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський в рамках заходів до Дня ЗСУ вшанував пам’ять українських захисників, які віддали свої життя за Батьківщину.

Додамо, 5 грудня, відзначають Міжнародний день волонтера. З нагоди свята Президент України Володимир Зеленський звернувся до волонтерів, подякував їм від усієї країни та вручив державні нагороди.