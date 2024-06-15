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Зеленский назвал количество КАБов, которое используют оккупанты за месяц

15 июня 2024 11:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрелы Украины — Зеленский сообщил, сколько КАБов использует Россия за месяц
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество КАБов, которое используют российские оккупанты за один месяц. По его словам, речь идет о 3200-3500 единицах.

Об этом украинский лидер сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

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Глава государства отметил, что 3200-3500 управляемых авиационных бомб захватчики используют исключительно по гражданскому населению и инфраструктуре.

"Чтобы люди боялись и бежали из того или иного города, из той или иной громады, а Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это главная цель. То же самое делал Гитлер — ковровая бомбардировка. Все то же самое, как по одной методичке", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, как Украина идет к миру. По его словам, страна не нарушает закон и права людей.

Также в субботу, 15 июня, в швейцарском Бюргенштоке начнется Глобальный Саммит мира. Украину будут представлять лично Президент Владимир Зеленский и высшее международно-политическое руководство Украины.

Владимир Зеленский
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