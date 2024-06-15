Обстріли України — Зеленський повідомив, скільки КАБів використовує Росія за місяць

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість КАБів, яку використовують російські окупанти за один місяць. За його словами, йдеться про 3200–3500 одиниць.

Про це український лідер сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

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Глава держави зазначив, що 3200–3500 керованих авіаційних бомб загарбники використовують виключно по цивільному населенню та інфраструктурі.

"Щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала змогу окупувати ці села й міста. І це головна мета. Те саме робив Гітлер — коврове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, як Україна йде до миру. За його словами, країна не порушує закон та права людей.

Також у суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний Саміт миру. Україну представлятимуть особисто Президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.