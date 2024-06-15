Обстріли України — Зеленський повідомив, скільки КАБів використовує Росія за місяць

Зеленський назвав кількість КАБів, яку використовують окупанти за місяць
Президент України Володимир Зеленський назвав кількість КАБів, яку використовують російські окупанти за один місяць. За його словами, йдеться про 3200–3500 одиниць.
Про це український лідер сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.
Використання росіянами КАБів
Глава держави зазначив, що 3200–3500 керованих авіаційних бомб загарбники використовують виключно по цивільному населенню та інфраструктурі.
"Щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала змогу окупувати ці села й міста. І це головна мета. Те саме робив Гітлер — коврове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, як Україна йде до миру. За його словами, країна не порушує закон та права людей.
Також у суботу, 15 червня, у швейцарському Бюргенштоку розпочнеться Глобальний Саміт миру. Україну представлятимуть особисто Президент Володимир Зеленський та вище міжнародно-політичне керівництво України.
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