Наступление России — Зеленский назвал главную цель оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

После неудачного наступления россиян на Харьков в начале лета они изменили главную цель. Приоритетом для захватчиков является захват Покровска в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью представителям французских СМИ.

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Зеленский заявил, что после того, как российским войскам не удалось взять Харьков, они поменяли свою цель. По его словам, их главное направление — Покровск.

"Весь восток сложный. Главная цель на сегодня, после того, как им не удалось взять Харьков, и мы понимаем, что это не удастся уже, главная цель изменена. Их направление главное — это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы, на сегодня это для них приоритет. Покровское направление и город Покровск", — отметил Президент.

Глава государства добавил, что хотя у российских войск все еще есть планы по Славянску, Константиновке и Торецкому, наибольшее внимание и ресурсы они сейчас направляют именно на Покровск.

"Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредоточивают сегодня на Покровском направлении", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляли, что из-за нехватки потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам.