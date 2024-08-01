Наступ Росії — Зеленський назвав головну ціль окупантів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є захоплення Покровська в Донецькій області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю представникам французьких ЗМІ.

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Зеленський заявив, що після того, як російським військам не вдалося взяти Харків, вони змінили свою ціль. За його словами, наразі їх головний напрямок — Покровськ.

"Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже, головна ціль змінена. Їх напрямок головний — це не в цілому схід, хоча Слов'янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би, на сьогодні це для них пріоритет. Покровський напрямок і місто Покровськ", — зазначив президент.

Глава держави додав, що, хоча російські війська все ще мають плани щодо Слов'янська, Костянтинівки та Торецька, найбільшу увагу та ресурси вони наразі спрямовують саме на Покровськ.

"Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і КАБів, все, що в них є, вони зосереджують сьогодні на Покровському напрямку", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак.