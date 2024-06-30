Зеленский заявил о необходимости уничтожать российские самолеты, которые запускают авиабомбы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot не могут бороться против российских управляемых авиационных бомб. Для предотвращения ударов КАБами по территории Украины поможет только уничтожение самолетов, которые их запускают.

Об этом Зеленский рассказал в интервью для колумниста американского издания The Philadelphia Inquirer.

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Так, за последнюю неделю российские захватчики применили более 800 авиабомб против Украины. По словам Зеленского, от тысячи КАБов ежемесячно страдают населенные пункты по всему востоку.

"Главное оружие против них — ПВО, но тысячи Patriot в месяц у нас не будет, даже сотни не будет", — сказал он.

Президент отметил, что одна ракета в такую систему стоит около 3 млн, но здесь вопрос не только в деньгах: изготовить столько Patriot — физически невозможно.

Поэтому украинский лидер отметил необходимость поиска дальнобойных решений против самолетов, которые стоят на аэродромах в России.

Напомним, 27 июня россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомб, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.

Также мы писали, что 29 июня враг сбросил управляемые авиационные бомбы на несколько населённых пунктов Харьковской области.