Зеленський заявив про необхідність знищувати російські літаки, які запускають авіабомби

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot не можуть боротися проти російських керованих авіаційних бомб. Для унеможливлення ударів КАБами по території України допоможе лише знищення літаків, які їх запускають.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для колумністки американського видання The Philadelphia Inquirer.

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Так, за останній тиждень російські загарбники застосували понад 800 авіабомб проти України. За словами Зеленського, від тисячі КАБів щомісячно страждають населені пункти по всьому сходу.

"Головна зброя проти них — ППО, але тисячі Patriot на місяць у нас не буде, навіть сотні не буде", — сказав він.

Президент зауважив, що одна ракета до такої системи коштує близько 3 млн, але тут питання не лише у грошах: виготовити стільки Patriot — фізично неможливо.

Тому український лідер наголосив на необхідності пошуку далекобійних рішень проти літаків, які стоять на аеродромах у Росії.

Нагадаємо, 27 червня росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

Також ми писали, що 29 червня ворог скинув керовані авіаційні бомби на кілька населених пунктів Харківської області.