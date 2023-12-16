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Зеленский обсудил на Ставке вопрос производства оружия

16 декабря 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил на Ставке вопрос производства оружия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. В частности, на нем были обсуждены вопросы производства оружия.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Заседание Ставки

По словам Зеленского, Ставка длилась почти три часа. Были обсуждены вопросы военных, ветеранов, бригад, фортификационных укреплений и производства оружия.

Глава государства подчеркнул, что сейчас идет работа, чтобы реализовать все договоренности с партнерами по новым производствам оружия — совместных производств и совместной ремонтной базы. Главная задача сейчас — это максимально усилить Украину. Зеленский отметил, что каждый месяц должен добавлять сил украинской обороне.

"Слава всем, кто воюет ради Украины! Слава всем, кто обеспечивает нужный результат в каждой сфере, где нам так нужна прочность! Слава нашему народу!
Слава Украине!" — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги проходившего во Львове Конгресса местных и региональных властей. Глава государства также объявил планы на следующий год.

Также мы писали, что вчера, 15 декабря, Владимир Зеленский совершил рабочую поездку во Львов. Вместе с руководством Офиса президента почтил память защитников Украины и возложили цветы на могилы героев, похороненных на Лычаковском кладбище.

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