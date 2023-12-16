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Зеленський обговорив на Ставці питання виробництва зброї

16 грудня 2023 18:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив на Ставці питання виробництва зброї
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Зокрема, на ньому було обговорено питання виробництва зброї.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, Ставка тривала майже три години. Було обговорено питання військових, ветеранів, бригад, фортифікаційних укріплень та виробництва зброї. 

Глава держави наголосив, що наразі триває робота, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї — спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Головне завдання зараз — це максимально посилити Україну. Зеленський зазначив, що кожен місяць має додавати сил українській обороні.

"Слава всім, хто воює заради України! Слава всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері, де нам так потрібна міцність! Слава нашому народу!
Слава Україні!" — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки Конгресу місцевих та регіональних влад, який проходив у Львові. Також голова держави оголосив плани на наступний рік. 

Також ми писали, що вчора, 15 грудня, Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Львова. Разом з керівництвом Офісу президента ушанував пам’ять захисників України та поклали квіти на могили героїв, які поховані на Личаківському кладовищі. 

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