Зеленский обсудил с Шольцом передачу Украине ЗРК Patriot
В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Встреча Шольца и Зеленского
По словам Владимира Зеленского, Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot, что значительно поможет в холодное время года.
Украинский лидер поблагодарил Шольца и немецкий народ за поддержку.
"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", — написал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он проходит в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.
Добавим, Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой обсудили перспективы вступления Украины в Европейский союз. Соответствующие переговоры могут начаться уже в этом году.
Также во время первой встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.