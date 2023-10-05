Зеленский обсудил с Шольцом передачу Украине ЗРК Patriot

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В четверг, 5 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили передачу нашему государству ЗРК Patriot.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Встреча Шольца и Зеленского

По словам Владимира Зеленского, Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot, что значительно поможет в холодное время года.

Украинский лидер поблагодарил Шольца и немецкий народ за поддержку.

"Благодарен за поддержку со стороны ФРГ в защите нашей свободы и народа. Это также защита Европы и наших общих ценностей", — написал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он проходит в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.

Добавим, Зеленский встретился с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой обсудили перспективы вступления Украины в Европейский союз. Соответствующие переговоры могут начаться уже в этом году.

Также во время первой встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация с безопасностью на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.